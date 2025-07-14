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Удар ВСУ по штабу 155 бригады в Коренево Курской области: Погибло как минимум шесть командиров

14 июля 2025, 14:21

Удар ВСУ по штабу 155 бригады в Коренево Курской области: Погибло как минимум шесть командиров

В результате украинского ракетного удара по Коренево в Курской области 2 июля 2025 года погибли более десяти российских военнослужащих из 155‑й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Среди них как минимум шестеро высокопоставленных офицеров. Об этом пишет «Новая газета. Европа».

Как минимум 6 командиров 155-й элитной бригады погибли при ударе по Курской области. Что о них известно?

Погибшие офицеры:

  1. Генерал-майор Михаил Гудков

    Должность: заместитель главнокомандующего Военно-морского флота России по береговым войскам и артиллерии.

    Скрин из телеграм-канал Минобороны РФ

    Назначен на эту должность только в конце марта 2025 года после визита Путина на атомный крейсер «Архангельск». Путин говорил, что в зону ответственности генерала будет входить командование всей морской пехотой Военно-морского флота и всеми ракетными и артиллерийскими береговыми войсками. Он также назвал 155-ю бригаду одной из лучших в Вооруженных силах РФ.

    Осенью 2023 года получил первую медаль «Золотая Звезда» «за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями».

    Служил в армии с 2000 года, в 2016–2018 участвовал в войне в Сирии. С начала полномасштабного вторжения командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота в Украине.

    Путин объявил, что его именем назовут улицу в Донецке, школу на территории Донецкой области подконтрольной группировке «ДНР» и филиал Нахимовского морского училища в оккупированном Мариуполе.

  2. Полковник Сергей Ильин

    Должность: командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты.

    Уроженец села Мусирмы в Чувашии. Информация о его гибели сначала была опубликована администрацией Урмарского муниципального округа Чувашии, но позднее сообщение удалили.

    Z-военкор Котенок сообщил, что Ильин погиб 2 июля при ракетном ударе ВСУ по командному пункту в Курской области. Похороны прошли 11 июля.

  3. Полковник Леонид Башкардин

    Должность: начальник штаба 155-й бригады морской пехоты.
    Сообщение о гибели распространил украинский блогер и бывший военный Анатолий Штефан. Погиб 2 июля при том же ракетном ударе по штабу в Курской области.

  4. Подполковник Нариман Шихалиев

    Должность: офицер морской пехоты (подробнее должность не уточнялась).

    Информацию о гибели подтвердил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Похороны прошли 5 июля в Дербенте.

  5. Капитан второго ранга Александр Шипунов

    Должность не уточнялась (по званию – капитан 2 ранга, то есть офицер флота).

    Гибель отмечалась в сообщениях украинских блогеров и в некрологах, замеченных в соцсети X (ранее Twitter). На некрологи о Муртазалиеве и Шипунове также обратил внимание блогер в соцсети X с ником Necro Mancer.

  6. Майор Шамиль Муртазалиев

    Должность: помощник начальника штаба 155-й бригады морской пехоты.

    О гибели сообщили украинский блогер Анатолий Штефан и автор Necro Mancer в соцсети X. Погиб при том же ударе 2 июля.

Удар Украины по Коренево. Что известно?

Украинские силы нанесли ракетный удар по населенному пункту Коренево в Курской области России в начале июля. По сообщениям российских и украинских источников, удар пришелся по передовому командному пункту 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

По данным издания «Коммерсант», огневой налет произошел во время построения личного состава.

Местное издание «Пепел» сообщало, что ракеты системы HIMARS поразили частный дом, где находился штаб. В некрологе организации морпехов «Тайфун» говорится о четырех прямых попаданиях в передовой пункт управления.

В результате удара погибли более десяти российских военнослужащих, включая по меньшей мере шестерых высокопоставленных офицеров.

155-я бригада участвовала в войне с Украиной с самого начала. Как сообщала украинская военная разведка, военные оттуда причастны к убийствам мирных жителей в Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области, а также в расстрелах военнопленных.

Позже президент России Владимир Путин посмертно наградил погибшего генерал-майора Михаила Гудкова медалью «Золотая Звезда» и заявил о присвоении 155-й бригаде его имени.

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Курская область Коренево удар по базе ВС РФ
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Всу ВС РФ 155 бригада морской пехоты РФ
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Михаил Гудков
@novosti.dn.ua

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