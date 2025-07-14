На Сумщине фронт без изменений: ЛБС может устаканиться — «Офицер»

На Сумском направлении уже более недели линия боевого столкновения остается без существенных изменений. Как сообщает автор телеграм-канала «Офицер», обе стороны ведут локальные тактические наступления, но без заметных успехов.
«Да, моменты с полуокружением некоторых подразделений противника есть, но как будут развиваться события дальше — пока неизвестно», — отмечает автор.
Согласно оценке, в ближайшее время ситуация на фронте окончательно стабилизируется, как это было на Волчанском направлении в 2024 году.
Напомним, армия РФ вплотную приблизилась к границе Днепропетровской области.
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