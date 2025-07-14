Зеленский в Киеве встретился со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом

В Киеве состоялась встреча Зеленского с Келлогом

Сегодня, 14 июля, в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с со специальным представителем президентом США Китом Келлогом.

Зеленский отметил, что главными темами разговора были усиление ПВО, совместное производство, закупка оборонного вооружения и санкции.

«Спасибо Киту Келлогу за этот визит в Украину. Благодарен президенту Трампу за важные сигналы поддержки и положительные решения для обеих наших стран. Ценим поддержку американского народа», — сказал он.

Кит Келлог прибыл в Киев сегодня утром. Его визит в Украину продлится приблизительно неделю.

В то же время в Москве рассчитывают на продление посреднических усилий специального представителя президента США Кита Келлога во время его визита в Украину. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 14 июля.