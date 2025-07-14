Оккупанты отдали часть складов ВОТ Донетчины россиянам

Оккупационная администрация обязала предприятия на временно оккупированной территории Донецкой области держать свои склады пустыми как минимум на треть. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».
Активисты отмечают, что освобожденные площади передаются в бесплатное пользование российским компаниям. Это оккупационные власти называют «поощрением инвестора».
Местные предприниматели жалуются, что в результате теряют товарные запасы и контроль над логистикой, а бизнес становится уязвимым к внешнему управлению.
Напомним, за минувшие сутки на Донетчине зафиксированы многочисленные обстрелы, которые привели к гибели мирных жителей и разрушению инфраструктуры.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях