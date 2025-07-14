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Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины

14 июля 2025, 14:56

Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины

Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко. По его словам, в ходе переговоров была представлена информация о выполнении договоренностей с европейскими и американскими партнерами относительно поддержки Украины. Эти договоренности были достигнуты в рамках недавней конференции по восстановлению страны.

«Мы должны как можно быстрее реализовать все, что способно укрепить устойчивость нашего государства и общества», — написал Зеленский в Telegram.

Он рассказал, что вместе со Свириденко они обсудили конкретные шаги, которые помогут усилить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки граждан и масштабировать производство оружия.

Президент также заявил, что с этой целью начинается трансформация системы исполнительной власти.

«Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового Кабмина в ближайшее время», — подчеркнул он.

Что будет со Шмыгалем?

По данным LIGA.net Владимир Зеленский рассматривает действующего премьера Дениса Шмыгаля на должность министра обороны вместо Рустема Умерова. Умерову в свою очередь может быть предложена должность посла Украины в США вместо Оксаны Маркаровой.

Чем занимается Юлия Свириденко сейчас?

Родилась в 1985 году в Чернигове. С 2021 года занимает должность первого вице-премьер-министра Украины и министра экономики Украины. До этого работала заместителем руководителя Офиса президента Украины, а также занимала руководящие посты в Черниговской областной государственной администрации. Участвует в разработке экономической политики, переговорах с международными партнерами, поддержке украинского бизнеса и привлечении инвестиций.

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