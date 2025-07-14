Сначала жара и пожары, потом — буря: оккупированная Луганщина пострадала от непогоды

Аномальная жара, установившаяся в регионе, вечером 13 июля сменилась сильным ветром и грозами. Стихия повредила линии электропередачи, повалила деревья, сорвала кровли домов и вызвала перебои в подаче газа.

14 июля без электроснабжения остаются свыше 100 тысяч потребителей в ряде районов оккупированной Луганской области.



Наиболее сложная ситуация фиксируется в Антрацитовском, Краснолучском, Лутугинском, Первомайском, Перевальском, Стахановском, Лисичанском, Старобельском, Рубежанском и Северскодонецком районах.



Часть жителей Новоайдарского района оказалась без газоснабжения. Также в этом районе сгорели полностью или частично разрушены огнем несколько частных домов.

За последние трое суток в регионе возникли три очага природных ландшафтных пожаров. В спасательной службе при «ЛНР» заявили, что все пожары локализованы. Это означает, что их продолжают тушить, но огонь не распространяется.



В воскресенье, 13 июля, оккупированный Донецк накрыла мощная пыльная буря. Порывы ветра валили деревья, некоторые из которых падали прямо на припаркованные автомобили. Дерево упало на ребенка, 10-летний мальчик не выжил.