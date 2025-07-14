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«Мы 10 раз из-под смерти уходили»: на Донетчине последние жительницы Зверево прошли семь километров под обстрелами, чтобы эвакуироваться

14 июля 2025, 21:09

«Мы 10 раз из-под смерти уходили»: на Донетчине последние жительницы Зверево прошли семь километров под обстрелами, чтобы эвакуироваться

Последние жительницы Зверево – Нина и Екатерина. Фото: кадр из видео Последние жительницы Зверево – Нина и Екатерина. Фото: кадр из видео

Пенсионерки Нина и Екатерина шли пешком семь километров под обстрелами из села Зверево, которое сейчас на линии фронта, до города Покровск Донецкой области. Об этом говорится в сюжете «Новостей Донбасса».

В городе тоже под звуки взрывов они несколько дней ждали эвакуацию. На помощь пришел экипаж полиции «Белый ангел».

«Мы 10 раз из-под смерти уходили, нам в лицо били. Камни, вот это все, что было. Все, что отходит, все на нас летело», – сказала Нина.

Женщины не ели несколько дней. Екатерина из-за обстрелов получила три контузии.

«Нам ребята сказали: «Бабули, выбирайтесь отсюда». Мы и пошли. Мы сразу на второй день. Мы две ночи ночевали под открытым небом, под деревом, под дождем на земле», – рассказала Екатерина.

Они – последние, кто покинул село. Раньше в Зверево проживали более одной тысячи человек.

«Там «самая горячая точка», уже нет никого. Дома горелые, много домов горелых, разбитых домов очень много. Мы только двое остались, все», – отметила Нина.

Кроме этих двух женщин, полицейские забрали из Покровска еще несколько человек. Их эвакуировали по одной из самых опасных трасс в регионе.

Священнослужитель Александр сам из города Доброполье, но застрял в Покровске, когда отвозил туда гуманитарную помощь. Он наткнулся на российскую мину.

«Я на нее не наехал, она сработала на магнитное поле. Вы представляете, что это? Она лежала на земле, я полтора метра от нее ехал. Она сработала и у меня сзади все. Как я остался целый? Машину добили дроны», – говорит священник.

Также полицейские спасли Евгения. У мужчины острая реакция на стресс. До сих пор он не может прийти в себя после пережитого в Покровске.

«Дом разбило. Дом разбило полностью. Один, потом второй. Так мы в бане все жили», – сказал житель Покровска.

Всех эвакуированных доставят в безопасное место, где они получат всю необходимую помощь. Поддержку оказывают волонтеры из Нидерландов.

«Мы отвезем их в Днепр в «Холланд Хаус» – это наш шелтер. И мы думаем, что они там почувствуют себя лучше», – утверждает волонтер из Нидерландов Френки.

Подробности в сюжете «Новостей Донбасса».

Напомним, что российская армия дронами атаковала волонтерские автомобили под городом Константиновка на Донетчине.

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