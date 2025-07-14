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Зеленский провел телефонный разговор с Трампом: о чем говорили президенты

14 июля 2025, 23:05

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом: о чем говорили президенты

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Фото: ОПУ Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Фото: ОПУ

14 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил сам Зеленский.

По его словам, это был «очень хороший разговор».

«Спасибо за готовность поддерживать Украину и работать дальше вместе, чтобы остановить убийства и установить длительный и справедливый мир. Президент Трамп рассказал о своей встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. Важно, что у нас такие хорошие отношения и страны НАТО стараются увеличивать расходы на оборону. Обсудили с президентом необходимые средства и решения, чтобы дать больше защиты людям от российских ударов и укрепить наши позиции. Готовы работать максимально продуктивно, чтобы достичь мира. Договорились чаще созваниваться и координировать наши шаги и дальше», – утверждает Зеленский.

Напомним, что 14 июля США и европейские страны НАТО заключили соглашение о поставках оружия Украине, а Трамп объяснил, как это будет работать.

Также Трамп пригрозил России 100% тарифами и установил крайний срок для мирного соглашения с Украиной.

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