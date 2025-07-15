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Российские оккупанты за сутки обстреляли Донетчину более 15 раз: много повреждений

15 июля 2025, 10:59

Российские оккупанты за сутки обстреляли Донетчину более 15 раз: много повреждений

Россияне ударили по Донетчине. Фото: Вадим Филашкин Россияне ударили по Донетчине. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска России в очередной раз атаковали населенные пункты Донецкой области. В результате ударов повреждены частные и многоэтажные дома. Кроме того, есть пострадавшие и жертвы. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

«Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — заявил он.

По словам начальника администрации, под удар попали три района региона:  

Покровский район. В Мирнограде 1 человек погиб и 1 ранен, поврежден дом. В Покровске ранены 3 человека, повреждены 2 частных дома и многоэтажка; в Родинском ранены 4 человека, повреждены 2 многоэтажки. В Анновке Добропольской громады ранены 2 человека, повреждены 6 частных домов.



Краматорский район. В Лимане повреждено админздание; в Торском уничтожено 2 дома, еще 1 — в Заречном. В Петровке Второй Александровской громады повреждены 15 зданий, авто и трактор. В Константиновке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 8 частных домов, 6 многоэтажек и админздание.

Бахмутский район. В Северске повреждены 4 дома.

Ранее мы писали, что 14 июля в 09:25 российские оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли город Константиновка Донецкой области. 

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