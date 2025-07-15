Вашингтон отложил законопроект об ужесточении санкций против России — СМИ

Американские сенаторы отложили продвижение законопроекта об ужесточении санкций против РФ после заявления Трампа

Сенат США отложил продвижение законопроекта об ужесточении санкций против России и ее торговых партнеров после того, как президент Дональд Трамп сообщил, что готов действовать самостоятельно, заявил лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Джон Тьюн. Об этом сообщает американское издание Politico.

«Похоже, сейчас президент собирается попытаться сделать часть из этого самостоятельно. Если в какой-то момент президент решит, что имеет смысл продвигать законопроект и это добавит ценности и рычагов в переговорах, тогда мы это сделаем. Мы будем готовы», — сказал Тьюн.

По словам сенатора, заявление Трампа о мерах против России, сделанное им накануне, означает, что сенату, возможно, больше не нужно принимать законопроект об ужесточении санкций.

«Мы постараемся, насколько сможем координировать стратегию с Белым домом и, конечно, с палатой представителей», — добавил Тьюн.

Двухпартийный законопроект об ужесточении санкций был предложен сенатором от республиканцев Линдси Грэмом и сенатором от демократов Ричардом Блюменталем. Документ предполагает пошлины в 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, природный газ или уран — таких, как Китай, Бразилия и Индия. Законопроект поддержали 85 сенаторов.

Напомним, накануне Трамп выступил с обещанным им ранее заявлением по России. Он заявил, что через 50 дней, если не будет заключена сделка по прекращению огня в Украине, США введут импортные пошлины в 100% против России и ее торговых партнеров. Также Трамп объявил, что США и Евросоюз договорились о поставках оружия Киеву, расходы на которое лягут на Европу.