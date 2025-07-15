ВСУ отбили попытку РФ переправиться через реку в Волчанске

Разрушенный Волчанск с воздуха — последствия российских обстрелов и боёв за город.

На севере Харьковщины продолжаются интенсивные боевые действия в районе населённого пункта Волчанск, где российская армия пытается форсировать реку Волчья и закрепиться в центральной части города. Об этом сообщает автор военного Telegram-канала «Рапорт Сержанта +».



«Почти в два раза увеличилось количество применения FPV-дронов и артиллерии», — говорится в сообщении.

Оккупированные территории Харьковской области российскими войсками.

Попытки крупной группы российских военных из 217-го полка 98-й десантно-штурмовой дивизии ночью переправиться через реку Волчья и вновь занять северный берег завершились односторонними потерями и «большим салютом».

Це-мій Вовчанськ у червні 25-го року.Поки ще не можу написати "тут був мій Вовчанськ"...Я більше не впізнаю споруд-орієнтуюся трохи по вулицям.Бачу,замість свого дому-попіл та цеглу. При цьому-я"неблагодарная нацистка", а сестра з пітєра -"освобительница". Тупо рашистські мразі. pic.twitter.com/eFaTSKrNhs — ІnКostenko&08.06.22(@InYv_Sergienko) June 13, 2025



Примерно 10 июля им удалось частично продвинуться, но после контратаки Сил обороны Украины враг был отброшен, а пути подхода и некоторые позиции заминированы.



По данным Генштаба ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении россияне предприняли пять наступательных действий в районах Волчанска и Зелёного.

Направления атак ВС РФ в Харьковской области.

На карте аналитического проекта Deep State изменений в позициях противника в этом районе не зафиксировано.