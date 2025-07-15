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В ОВА рассказали, сколько жителей были эвакуированы из Донецкой области с начала года

15 июля 2025, 12:37

В ОВА рассказали, сколько жителей были эвакуированы из Донецкой области с начала года

1000 жителей Донетчины уже эвакуированы с начала года. Фото: Вадим Филашкин 1000 жителей Донетчины уже эвакуированы с начала года. Фото: Вадим Филашкин

С начала 2025 года 1000 жителей Донецкой области были эвакуированы на запад Украины, в частности в Закарпатскую область. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Только за последние дни на Закарпатье вывезли 4 семьи из Краматорской и Дружковской громад, из них — 10 детей. Людей встретили на месте, расселили в комфортных условиях в городе Берегово и поселке Тересва», — отметил он.

Как отмечается, транзитном пункте все жители получают горячую пищу, гуманитарную и психологическую помощь, а международные организации регистрируют на единовременную денежную выплату — 10 800 гривен на человека.



Ранее мы писали, что в Дружковской громаде Краматорского района Донецкой области принято решение увеличить количество населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация семей с детьми принудительным способом. 

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