Зеленский утвердил введение в Украине множественного гражданства

В Украине одобрили введение в Украине множественного гражданства. Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 15 июля, подписал закон о множественном гражданстве в Украине. Теперь украинцы смогут сметь паспорт двух и более стран.



«Благодаря множественному гражданству сможем создать больше реальных юридических основ для единства всего нашего большого народа - миллионов украинцев на всех континентах, а также тех представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной», — отметил глава государства.



Кроме того, была подписана ратификация соглашения о создании специального трибунала для преступления агрессии России против Украины и остановкя действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах.



По словам Зеленского, благодаря трибуналу и сотрудничеству со странами мира и международными организациями сможем обеспечить реальную неотвратимость наказания России за войну против Украины.



«А благодаря шагам по использованию тех или иных видов оружия, в частности противопехотных мин, сможем достичь как минимум паритета в силах и средствах, которые необходимы для защиты от российской агрессии», — уточнил он.



Президент напомнил, что Россия никогда не была стороной Оттавской конвенции и никогда не осуществляла честных шагов в рамках любой политики сокращения оружия или гуманизации практик применения оружия.



Ранее мы писали, что по 18 июня Верховная Рада Украины приняла закон о множественном гражданстве.



По мнению правозащитников, закон может негативно повлиять на жителей оккупации, украинцев, депортированных в Россию, лиц без гражданства, беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной защите. В частности, эти люди или не смогут получить гражданство Украины, или не смогут сохранить его.

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