Российские войска оккупировали Богатырь в Донецкой области – DeepState

Армия РФ оккупировала село Богатырь в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
Захватчики также продвинулись в селах Толстое и Алексеевка на Донетчине и Малиновка на Запорожье.
Кроме того, российские войска продвинулись вблизи сел Разино и Новохатское Донецкой области.
По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки на Покровском направлении Силы обороны Украины отбили 55 штурмов, на Новопавловском – 23.
Напомним, что российские войска FPV-дронами контролируют всю трассу между городами Покровск и Родинское на Донетчине.