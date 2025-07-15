МиГ-29 ВСУ уничтожил здание с оккупантами на севере Украины

На севере Украины МиГ-29 Воздушных сил ВСУ с помощью французских авиабомб AASM HAMMER уничтожил здание, в котором находились российские солдаты. Об этом сообщается в блоге пилотов ВСУ «Соняшник».
Согласно оперативной информации Генштаба ВСУ, по состоянию на 16:00 15 июля 2025 года, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь боевых столкновений.
Ранее украинская авиация нанесла удар по скоплению российского подкрепления в посёлке Тёткино Курской области, также применив две французские авиабомбы AASM HAMMER.
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