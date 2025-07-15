Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Славянск уже больше месяца под постоянными российскими обстрелами – ГВА

15 июля 2025, 21:46

Славянск уже больше месяца под постоянными российскими обстрелами – ГВА

Последствия обстрела Славянска. Фото: Славянская ГВА Последствия обстрела Славянска. Фото: Славянская ГВА

Армия РФ разным вооружением обстреливает город Славянск Донецкой области. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

По его словам, это управляемые авиабомбы, FPV-дроны, РСЗО «Торнадо-С».

«Все, что есть в арсенале, то и применяют. Я не могу сказать, что обстрелы хаотические, поскольку уже больше месяца город под постоянными обстрелами. Попадания есть в админздания, разрушен детский сад и медицинское учреждение. Также «страдают» частные дома и многоэтажки. То есть «прилетает» по всему городу», – отметил Лях.

Напомним, что в Донецкой области запретили движение по трассе «Краматорск-Доброполье».

ТЕГИ

Люди
Вадим Лях
Места
Славянск
Организации
ВС РФ
Прочее
Война Авиабомбы обстрелы РСЗО FPV-дроны
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Компенсации за разрушенное жилье в Украине получают не все — почему и как это исправить?
В Украине создан реестр повреждённого и уничтоженного имущества — единый источник для верификации разрушений. Он стал основой и для Международного реестра убытков — в частности по жилой недвижимости.
08 июля 2025, 18:47
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:08
В Донецке на крышу дома упал дрон
17:21
После урагана остаются без света около 10 тысяч жителей оккупированной части Донецкой области
12:13
День Украинской Государственности: активисты «Жовтої стрічки» провели акцию в оккупации
17:16
Кулеба анонсировал запуск компенсаций за жилье на оккупированных территориях
16:00
Сначала жара и пожары, потом — буря: оккупированная Луганщина пострадала от непогоды
15:28
Сын первого главы группировки «ДНР» вошел в состав ЦК КПРФ
15:00
Оккупанты отдали часть складов ВОТ Донетчины россиянам
13:43
В Мариуполе расчищают фарватер: что происходит в акватории Азовского моря
09:36
Оккупанты ввели «свет по договоренности» на юге Украины
08:53
Беспилотники атаковали Мелитополь: что известно
22:58
Пыльная буря и ураган на Донбассе: в Донецке погиб ребенок, в Горловке — пострадал подросток
15:18
Руины Бахмута: Россия вывозит остатки разрушенных домов из города
12:57
Оккупационная власть Мариуполя отобрала квартиру у 90-летнего жителя
13:31
Назначен новый «глава» Новой Каховки — россиянин Оганесов
22:45
В оккупированной Горловке пострадал мужчина при атаке БПЛА
11:52
Смертельное ДТП в оккупированном Енакиево: внедорожник протаранил маршрутку
09:30
Штрафы и запрет на выезд: что грозит владельцам машин без российских номеров на оккупированной территории
20:41
Губарев о войне: «мясорубка» без смысла и миллион жертв
19:06
ФСБ сообщила о задержании «шпиона» в пользу Украины
16:47
В оккупированной Луганской области закроют сеть колледжей и техникумов – ОВА
все новости
22:51
Российские войска нанесли удары по Херсону: ранены два человека
21:46
Славянск уже больше месяца под постоянными российскими обстрелами – ГВА
21:23
Войска России обстреляли Новоселовку на Донетчине: есть разрушения, возникли пожары
20:44
Российская армия активизировалась на Лиманском направлении: в ВСУ рассказали, что известно
20:04
В Донецкой области запретили движение по трассе «Краматорск-Доброполье». С чем это связано
19:06
В дроне РФ нашли техдокументацию из ОЭЗ «Алабуги»
18:50
ВСУ продвинулись в Донецкой и Запорожской областях – ISW
18:30
Удар по Краматорску: на город сбросили авиабомбы, ранена женщина
18:08
В Донецке на крышу дома упал дрон
17:55
МиГ-29 ВСУ уничтожил здание с оккупантами на севере Украины
17:55
Армия РФ обстреляла село под Добропольем: возник масштабный пожар в доме, есть раненые
17:42
Зеленский утвердил введение в Украине множественного гражданства
17:37
За полтора месяца лета РФ запустила по Украине более 9 тысяч «Шахедов»
17:34
Российские войска оккупировали Богатырь в Донецкой области – DeepState
17:21
После урагана остаются без света около 10 тысяч жителей оккупированной части Донецкой области
17:06
Обстрел Дружковки: под ударом оказался частный сектор, есть раненые
16:56
Трамп продолжает считать, что Россия победит в войне — Politico
16:30
Ударные БПЛА «Герань-2» появились у армии Беларуси
16:11
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в отставку
15:35
В Краматорске спасатели вытащили трёх собак из ямы
все новости
ВИДЕО
Момент удара МиГ-29 ВСУ по зданию с оккупантами на севере Украины — применены французские авиабомбы AASM HAMMER. МиГ-29 ВСУ уничтожил здание с оккупантами на севере Украины
15 июля, 17:55
Последствия обстрела Анновки. Фото: ГСЧС Армия РФ обстреляла село под Добропольем: возник масштабный пожар в доме, есть раненые
15 июля, 17:55
Цеха военного завода в Липецкой области России получили повреждения из-за атаки беспилотника. Фото: ASTRA Военный завод в Липецкой области России получил повреждения в результате атаки дрона
15 июля, 14:51
Пролёт военно-транспортного самолёта Ил-76МД ВС ВСУ. Ил-76МД ВСУ засняли в небе над Украиной — редкие кадры
15 июля, 14:48
«Шахед» падает в водоем. В Николаеве днем «Шахед» упал в водоем — вероятно из-за РЭБ
15 июля, 13:46
Момент удара украинской авиации по скоплению войск РФ в Тёткино, Курская область Авиация ВСУ ударила бомбами HAMMER по войскам РФ в Курской области
15 июля, 10:32
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор