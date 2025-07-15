Славянск уже больше месяца под постоянными российскими обстрелами – ГВА

Последствия обстрела Славянска. Фото: Славянская ГВА

Армия РФ разным вооружением обстреливает город Славянск Донецкой области. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



По его словам, это управляемые авиабомбы, FPV-дроны, РСЗО «Торнадо-С».



«Все, что есть в арсенале, то и применяют. Я не могу сказать, что обстрелы хаотические, поскольку уже больше месяца город под постоянными обстрелами. Попадания есть в админздания, разрушен детский сад и медицинское учреждение. Также «страдают» частные дома и многоэтажки. То есть «прилетает» по всему городу», – отметил Лях.

Напомним, что в Донецкой области запретили движение по трассе «Краматорск-Доброполье».