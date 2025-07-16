Оккупированная Горловка подверглась обстрелу: пострадали три человека

Три жителя оккупированной Горловки Донецкой области пострадали в результате ночного обстрела. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил оккупационный «мэр» города Иван Приходько.
«Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. значительное повреждение получило горбольница №2», — написал он.
Приходько добавил, что ночью артиллерийскому удару подвергся центр города. Фиксируются множественные повреждения инфраструктуры.
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