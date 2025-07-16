Российская армия продвинулась вблизи границы Донецкой и Днепропетровской областей – DeepState

Войска России продвинулись возле поселка Удачное в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
Этот поселок находится недалеко от границы Донецкой и Днепропетровской областей.
Также оккупанты продвинулись вблизи сел Толстое и Федоровка на Донетчине и Амбарное на Харьковщине.
По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки на Покровском направлении украинская армия остановила 60 российских штурмов, на Новопавловском – 27.
Напомним, что российская армия активизировалась на Лиманском направлении.