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На территории аэропорта в оккупированном Донецке прогремел взрыв: ранен мужчина

16 июля 2025, 10:45

На территории аэропорта в оккупированном Донецке прогремел взрыв: ранен мужчина

При взрыве на территории аэропорта в оккупированном Донецке пострадал один человек. Фото: ДАН При взрыве на территории аэропорта в оккупированном Донецке пострадал один человек. Фото: ДАН

Житель оккупированного Донецка получил ранения при детонации взрывного устройства на территории аэропорта 15 июля. Об этом сообщило оккупационное издание ДАН со ссылкой на так называемое «Управление по вопросам документирования военных преступлений Украины».

«В результате детонации ВОП при проведении строительных работ на территории Донецкого аэропорта им. С. С. Прокофьева по улице Взлетной ранен сотрудник ООО „Технострой-групп“ — мужчина 1979 года рождения», — заявили в Управлении.

Кроме того, два жилых дома в Донецке 15 июля получили повреждения при атаках беспилотников, говорится в сообщении. 

Напомним, три жителя оккупированной Горловки Донецкой области пострадали в результате ночного обстрела.

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