Обстрелы РФ превратили Серебрянский лес в выжженную зону

Серебрянский лес после российских обстрелов — выжженная земля, воронки и обугленные деревья.

На Луганщине в результате интенсивных российских обстрелов значительно пострадал Серебрянский лес — один из крупнейших природных массивов региона. Видео в сети Х демонстрирует выжженную территорию: обугленные деревья, воронки, дымящиеся участки земли и следы пожаров.



Судя по характеру повреждений, противник применял реактивные системы залпового огня, такие как «Град», «Смерч» и «Ураган», способные запускать зажигательные или термобарические боеприпасы. Также, вероятно, использовалась ствольная артиллерия калибра 152/155 мм и фосфорные снаряды.

Випалена пустеля,яка наскрізь просочена смертю...

Так виглядає Серебрянський ліс на Луганщині,заповідна перлина природи,яку знищили російські виродки pic.twitter.com/fLAxx5CtMJ — Мисливець за зорями (@small10space) July 15, 2025



По оценкам специалистов, лес в районе боевых действий уничтожен почти полностью. На месте густой растительности теперь – мёртвая земля и разрушенные укрепления. Экологи предупреждают о риске масштабной экологической катастрофы.



Кроме того, повреждение лесной зоны вблизи реки Северский Донец может повлиять на водоём и его экосистему, создавая дополнительную угрозу загрязнения и ухудшения качества воды в регионе.

Напомним, в начале июля сообщалось, что украинская армия отбила атаки ВС РФ в Серебрянском лесу.