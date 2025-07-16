МиГ-29 ВСУ уничтожил командный пункт армии РФ в Курской области

«Прилет» по штабу россиян в Теткино.

Украинские Воздушные Силы нанесли точечный авиаудар по командному пункту российской армии в посёлке Тёткино Курской области. Видео опубликовал военный телеграм-канал «Скадовський Захисник».



По предварительным данным, удар был нанесён истребителем МиГ-29 с применением высокоточных авиабомб. По визуальным признакам могли быть использованы корректируемые или планирующие авиабомбы с УМПК (КАБ, УПАБ).



Удар по Тёткино — один из немногих случаев применения украинской фронтовой авиации на приграничной территории России. Он демонстрирует рост возможностей ВСУ наносить высокоточные удары на удалении от линии фронта.

Напомним, днём ранее стало известно, что украинская авиация нанесла удар по скоплению российского подкрепления, применив две французские управляемые авиабомбы AASM Hammer.