Верховная Рада приняла отставку Дениса Шмыгаля — что дальше

Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.



На пленарном заседании парламента 16 июля 261 народный депутат поддержал постановление №13485, касающееся отставки главы правительства.



Согласно законодательству о Кабинете министров, решение Верховной Рады об отставке премьер-министра автоматически влечет отставку всего состава правительства. Кабмин, ушедший в отставку, продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового состава.



Как сообщалось, 15 июля Денис Шмыгаль подал заявление об отставке. Президент Владимир Зеленский отметил, что опыт Шмыгаля будет полезен на должности министра обороны, а до этого предложил Юлии Свириденко, первому вице-премьеру - министру экономики, возглавить правительство.



Верховная Рада Украины приняла решение об отставке предыдущего премьера Алексея Гончарука 4 марта 2020 года, и в тот же день Шмыгаля назначили новым премьером. В правительстве Гончарука Шмыгаль был вице-премьером по вопросам развития громад и территорий, а до этого возглавлял Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.



На момент увольнения Шмыгаля он оставался на посту премьера более пяти лет и четырех месяцев, что является рекордным сроком для глав правительств независимой Украины.



Несмотря на то, что обсуждения об отставке Шмыгаля возникали не раз за время его работы, они не приводили к реальным изменениям. Каждая волна обсуждений завершалась лишь кадровыми ротациями.



Обсуждения о возможной отставке начались сразу после назначения правительства, когда в июне 2020 года Верховная Рада отклонила программу деятельности Кабмина. Вновь поднялись разговоры о замене премьера в конце 2020 года и в течение всего 2021 года. В 2022 году снова возникли дискуссии о необходимости смены правительства, а осенью 2023 года обсуждалось возможное увольнение премьер-министра вместе с главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Последний раз СМИ активно обсуждали его отставку летом 2024 года, но всё вновь ограничилось только ротацией министров.