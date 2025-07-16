В Покровске остался один врач, три последние магазина скоро закроются — ОВА

В прифронтовом Покровске Донецкой области в скором времени закроются три последние магазина. Гуманитарная ситуация в городе с каждым днем ухудшается из-за постоянных российских обстрелов.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, в настоящее время в городе пока работают три магазина.

«Из-за небезопасный ситуации владельцы этих магазинов больше не могут завозить продукты. Мы с ними побеседовали, поэтому они распродают то, что у них еще осталось, и будут закрываться», — сообщил руководитель ОВА.

Филашкин добавил, что в Покровске в настоящее время остаются полторы тысячи жителей, и на это количество — только один врач.

Он также напомнил, что с 11 июля в Покровской громаде из-за небезопасной ситуации прекратили выдачу горячих обедов международные благотворительные организации.