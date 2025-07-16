Американец, который шпионил в пользу России в Донецкой области, получил гражданство РФ и орден «ДНР»

Гражданин США Дэниел Мартиндейл больше двух лет шпионил в пользу России на подконтрольной Украине территории Донецкой области. Теперь он получил гражданство РФ и орден «ДНР». Фото: РИА Новости

Американец Дэниел Мартиндейл, который шпионил в пользу России в Украине, получил гражданство РФ и орден «ДНР».

Об этом сообщил в телеграм-канале глава группировки «ДНР» Денис Пушилин. Церемония вручения прошла в представительстве «ДНР» в Москве.

По словам Пушилина, Мартиндейл провел более двух лет на территории подконтрольной Украине части Донецкой области и передавал спецслужбам «ДНР» и России важную информацию, благодаря которой «удалось грамотно подготовить и провести операцию на Кураховском направлении».

Как заявил Пушилин, осенью 2024 года российские спецслужбы «провели сложнейшую эвакуационную операцию», когда стало ясно, что «дальнейшее пребывание Дэниела на той территории угрожает жизни».

Об истории Мартиндейла стало известно в ноябре 2024 года. Как утверждало кремлевское агентство РИА Новости, Мартиндейл находился на территории Украины с 11 февраля 2022 года и передавал России координаты украинских военных объектов.

Его информация якобы не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ, а «штаб обороны ДНР» заявил, что его данные сыграли ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка.

Мартиндейл находится в Москве.

По его словам, он находится в РФ добровольно.

«Последние два года я делал все, чтобы сохранять жизни российским солдатам и обеспечить какое-то будущее для русских на Украине. Я бы хотел продолжить это делать», — заявил он.