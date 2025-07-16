На Сумщине растёт число дезертиров в рядах оккупантов

На Сумском направлении увеличилось количество российских дезертиров. Об этом сообщил боец 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».
По его словам, дезертиров в итоге находят, передают командирам, а те «обнуляют» их и оформляют как «СОЧ» (самовольное оставление части), чтобы не выплачивать компенсации семьям.
«Россияне, если у вас появилась мысль не воевать — не бегите в тыл. Обращайтесь в проект "Хочу жить" — покайфуете у нас под присмотром Красного Креста, вернётесь домой с деньгами, а мы — своих обменяем. Побег для вас — это смерть. Всегда. Вы же сами видели сотни таких примеров», — говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты ранее жаловались, что командиры армии РФ расстреливают подчиненных.
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