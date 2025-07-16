Экс-работник предприятия зоны отчуждения Леонид Малык остается под стражей на оккупированной территории

Экс-работник ЧАЭС Леонид Малык остается под стражей. Фото: предоставлено дочерью героя публикации

Российский суд снова продлил срок содержания под стражей бывшему сотруднику предприятия в зоне отчуждения ЧАЭС Леониду Малыку.



Ранее мы уже сообщали, российский суд обвиняет Леонида Малыка в государственной измене и незаконном обращении с радиоактивными веществами. Ему грозит 20 лет лишения свободы. Дочь пленного, который был похищен в мае 2024 года на территории оккупированного Бердянска, и содержался в СИЗО оккупированного Мариуполя, считает обвинения надуманными.



– Как нам стало известно, что 14 июля в оккупированном Симферополе состоялось запланированное заседание суда, где отцу снова продлили содержание под стражей еще на два месяца, — рассказала дочь пленного Мария Малык. – Отца перевели в следственный изолятор оккупированного Донецка. А оттуда его повезут на суд снова в оккупированный Крым. Как мы узнали, процессы всех «политических», которых содержат под стражей в Донецке, теперь слушаются в оккупированном Крыму.



О тот, как со здоровьем у моего отца и в каких условиях его содержат, мы точно не знаем, потому что родственники немногословны. Скорее всего, российские силовики оказывают на них давление, — предполагает Мария Малык.



Дочь Леонида Малыка уверена, что обвинения базируются только на том, что ее отец до полномасштабного вторжения работал в Чернобыле мастером цеха дезактивации транспорта и средств индивидуальной защиты на Государственном специализированном предприятии «Центральное обращение и переработка радиоактивных отходов».



– Мой отец по роду своей деятельности на производстве, никакого отношения к радиоактивным веществам не имел, – говорит Мария Малык. – А вот об опасности таких веществ папа хорошо знал. Поэтому, я не верю в то, что он стал бы подвергать себя и окружающих опасности радиоактивного заражения. Уверена, что его и держат под стражей, чтобы придумать что-то для того, чтобы обосновать хоть чем-то заранее уготованный ему приговор. Могу смело предположить, что дело, состряпанное по такой редкой в судебной практике статье, наверняка гарантирует российским правоохранителям карьерный рост, вот они и ухватились за такой шанс.



Собеседница опасается, что ее отца осудят, несмотря на то, что в материалах дела, с которыми им удалось ознакомиться, нет никаких доказательств его вины.



Семья пленного надеется на то, что Леонид Малык все же попадет в обмен. Несмотря на то, что, находясь на оккупированной территории, мужчина вынужден был получить российский паспорт, он остается гражданином Украины и имеет право вернуться на территорию, которая подконтрольна властям Украины.



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