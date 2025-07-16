Зеленский предложил ВР назначить экс-премьера Шмыгаля новым министром обороны

В среду, 16 июля, президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде назначить Дениса Шмыгаля министром обороны Украины. Кроме того, глава государства назначил нового главу Укроборонпрома. Им станет Герман Сметанин. Об этом сообщил он в видеообращении.
«Я уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны. Через Министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли промышленности. Герман Сметанин возглавит Укроборонпром», - отметил он.
По словам Зеленского, сейчас украинского оружия на фронте, во всех наших операциях — около 40 %. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства.
«Объемы действительно большие. Но нужно больше. И надо больше именно наших возможностей выталкивать войну на территорию России. Мы должны достичь уровня 50 % украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство», — резюмировал президент.
Ранее мы писали, что 16 июля Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
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