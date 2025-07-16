Арахамия обнародовал кандидатов в Кабинет министров: список

Глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что на заседании фракции были представлены кандидаты на должности в Кабмине. Кандидатов рассмотрят на ближайшем заседании.
Юлия Свириденко — премьер-министр Украины
Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины- министр цифровой трансформации
Алексей Кулеба — вице-премьер-министр- министр развития инфраструктуры и территорий
Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
Матвей Бедный — министр молодежи и спорта
Герман Галущенко — министр юстиции
Светлана Гринчук — министр энергетики
Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины
Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины
Игорь Клименко — министр внутренних дел
Оксен Лисовой — министр образования и науки
Виктор Ляшко — министр здравоохранения
Сергей Марченко — министр финансов
Андрей Сибига — министр иностранных дел
Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства
Денис Шмыгаль — министр обороны
Верховная Рада рассмотрит указанные кандидатуры на ближайшем заседани. Консультации по кандидату на должность министра культуры еще продолжаются.
Ранее мы писали, что 16 июля Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
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