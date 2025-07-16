Сырский провел первый телефонный разговор с новым командующим Объединенных сил НАТО в Европе

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел первый телефонный разговор с новым командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом ВВС США Алексусом Гринкевичем. Об этом он написал в телеграм.
По его словам, разговор состоялся в духе настоящего партнерства.
«Получил твердые обязательства по поддержке как со стороны Америки, так и со стороны Альянса. После недавнего заявления президента США Трампа и Генерального секретаря НАТО Рютте о новом пакете вооружений для Украины, нас ожидает интенсивный этап сотрудничества в ближайшие месяцы», — отметил он.
Ранее мы писали, что Сырский запретил скопление личного состава и военной техники на полигонах.
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