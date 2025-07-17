«Шахеды» ночью массированно атаковали Днепр: погиб один человек, еще пять – ранены

Ночью 17 июля российская армия дронами-камикадзе «Шахед» массированно атаковала Днепр. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Повреждены предприятия. Возникли несколько пожаров.
В результате атаки погиб один человек, еще пять – получили ранения. Мужчин 35, 37, 40 и 52 лет госпитализировали, три из них – в тяжелом состоянии.
В пресс-службе ГСЧС Украины рассказали, что к ликвидации последствий привлекли 76 спасателей и 24 единицы техники.
Все пожары потушили.
Напомним, что ночью 17 июля российские оккупанты нанесли удары по городу Краматорск Донецкой области, в результате чего есть раненый.