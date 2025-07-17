Оккупанты за сутки дважды атаковали Покровскую громаду: разрушены дома

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 17 июля, обстреляли частный сектор Покровска и Родинского Донецкой области. Информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.
«16 июля около 07:00 со стороны российских оккупационных войск из РСЗО «Смерч» осуществлен обстрел западной части Покровска, в результате чего разрушен частный жилой дом», — говорится в сообщении.
Кроме того, около 12:00 россияне нанесли удар по городу Родинское. Разрушен частный жилой дом.
Ранее мы писали, что город Краматорск Донецкой области утром 17 июля снова подвергся атаке российских беспилотников. Как минимум два взрыва прогремели приблизительно в 8:20.
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