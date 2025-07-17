Оккупанты за сутки дважды атаковали Покровскую громаду: разрушены дома

Компенсации за разрушенное жилье в Украине получают не все — почему и как это исправить?

В Украине создан реестр повреждённого и уничтоженного имущества — единый источник для верификации разрушений. Он стал основой и для Международного реестра убытков — в частности по жилой недвижимости.