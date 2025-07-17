В Часов Яре украинские военные захватили в плен десантников армии РФ

В Часов Яре Донецкой области бойцы 24-ой отдельной механизированной бригады имени короля Даниила взяли в плен десантников 98-й дивизии ВС РФ.
«Это соединение считалось элитой российской армии», — говорится в сообщении бригады.
Украинские военные подчеркнули, что 98 дивизия ВС РФ имела опыт захватнических войн в Ичкерии, Грузии и Сирии.
«Но теперь в его рядах — люди без должной подготовки, с криминальным прошлым, которых выпускают из колоний и бросают на штурмы. Человеческий ресурс, списанный наперед», — пояснили бойцы ВСУ.
По их словам, пленные оккупанты признаются, что были истощены, деморализованы и не понимали, за что воюют.
«Деньги, амнистия, обещания — все исчезает под первым обстрелом. А выжить хочется всем», — отметили украинские бойцы.
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