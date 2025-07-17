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В Часов Яре украинские военные захватили в плен десантников армии РФ

17 июля 2025, 10:08

В Часов Яре украинские военные захватили в плен десантников армии РФ

Бойцы ВСУ взяли в плен десантников российской армии в Часов Яре Донецкой области. ФОТО: 24 ОМБР имени короля Даниила Бойцы ВСУ взяли в плен десантников российской армии в Часов Яре Донецкой области. ФОТО: 24 ОМБР имени короля Даниила

В Часов Яре Донецкой области бойцы 24-ой отдельной механизированной бригады имени короля Даниила взяли в плен десантников 98-й дивизии ВС РФ.

«Это соединение считалось элитой российской армии», — говорится в сообщении бригады.

Украинские военные подчеркнули, что 98 дивизия ВС РФ имела опыт захватнических войн в Ичкерии, Грузии и Сирии.

«Но теперь в его рядах — люди без должной подготовки, с криминальным прошлым, которых выпускают из колоний и бросают на штурмы. Человеческий ресурс, списанный наперед», — пояснили бойцы ВСУ.

По их словам, пленные оккупанты признаются, что были истощены, деморализованы и не понимали, за что воюют.

«Деньги, амнистия, обещания — все исчезает под первым обстрелом. А выжить хочется всем», — отметили украинские бойцы. 

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