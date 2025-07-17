«АТЕШ» помог ВСУ ударить по расчётам БПЛА РФ на Донетчине

Расчёт российских БПЛА скрывается в «зелёнке» на Донетчине

Агент партизанского движения «АТЕШ», действующий на Донецком направлении, в течение нескольких месяцев собирал и передавал Силам обороны Украины информацию о позициях и действиях российских оккупантов. Основным объектом наблюдения стали подразделения 36-й мотострелковой бригады.



Особое внимание агент сосредоточил на расчётах БПЛА и средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), так как именно в этих подразделениях использовались редкие и ценные образцы техники. Благодаря точной информации о местоположении и перемещениях этих расчётов украинским защитникам удалось нанести прицельные удары по важным целям и ослабить боевой потенциал противника.

Расчёт российских БПЛА скрывается в «зелёнке» на Донетчине

Особенно важной оказалась информация о смене позиций российских войск, которая позволила ВСУ планировать удары с максимальной эффективностью и избегать промахов. Все собранные данные оперативно передавались украинским военным для подготовки и реализации ударов по выявленным целям.



В «АТЕШ» подчёркивают, что такая работа продолжается на разных участках фронта, и движение призывает всех, кто находится на временно оккупированных территориях, по возможности помогать в борьбе против врага.

Ранее агент движения «АТЕШ», внедрённый в артиллерийский дивизион 503-го мотострелкового полка, в течение нескольких недель скрытно наблюдал за позицией реактивной системы залпового огня «Град».