В Минобороны ФРГ не подтвердили начало поставок систем Patriot в Украину — СМИ

Пусковая установка американского зенитно-ракетного комплекса Patriot

В правительстве Германии отрицают, что поставки американских комплексов Patriot в Украину уже начались, пишет издание SRF.

«Я не могу подтвердить, что в данный момент что-то находится в пути. Мне об этом ничего не известно», — заявил представитель министерства обороны Германии.

По его словам, в понедельник, 21 июля, состоится виртуальная конференция стран, участвующих в Контактной группе по обороне Украины, на которой будут обсуждаться возможные решения открытых вопросов, «чтобы как можно скорее реализовать передачу систем Patriot».

Напомним, 16 июля президент США Дональд Трамп заявил, что поставки ракет для Patriot в Украину уже начались. «Они уже отправляются. Они идут из Германии, а затем Германия их замещает. И во всех случаях США получают полную оплату», — сказал Трамп.