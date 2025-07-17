Авиаудар по Доброполью: возросло количество жертв

Россияне ударили по Доброполью 16 июля. Фото: Вадим Филашкин

В результате вчерашнего авиационного удара по Доброполью возросло количество жертв, число пострадавших не изменилось. Таким образом, россияне убили трех человек в городе. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«На данный момент известно о 3 погибших и 27 раненых», — уточнил он.



Все раненые получили медицинскую помощь, некоторые из них — эвакуированы в другие области.





Сейчас продолжается разбор завалов, город работает в штатном режиме.



Энергетики восстанавливают электроснабжение, так как из-за удара город частично был обесточен.



Напомним, российская армия 16 июля примерно в 17:20 сбросила авиационную бомбу ФАБ-500 на центр Доброполья. Под удар попал магазин «Аврора». Повреждены 54 торговые точки, 304 квартиры в 13 домах и 8 автомобилей.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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