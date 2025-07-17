ВС РФ штурмуют подступы к Мирнограду и Покровску, идут бои

Российские оккупационные силы активизировали штурмовые действия на Покровском направлении, стремясь прорваться к ключевым логистическим артериям Сил обороны Украины в районе Мирнограда и Покровска. Об этом сообщил автор военного Telegram-канала «Скадовський Захисник».
По его данным, главная цель врага — перерезать маршруты снабжения, взять под контроль дороги на Славянку и Межевую, тем самым создав угрозу окружения украинской группировки в этом районе. Такие действия могут значительно осложнить логистику и манёвренность украинских войск на одном из самых напряжённых участков фронта.
Наиболее ожесточённые бои продолжаются в районах населённых пунктов Родинское и Удачное. По данным Генерального штаба Украины, за последние сутки Силы обороны отразили 51 штурмовую и наступательную операцию российских войск на Покровском направлении. Бои шли в районах десяти населённых пунктов, включая уже упомянутое Удачное.
Несмотря на массированные атаки, украинские подразделения удерживают позиции и продолжают оборонительные действия, не позволяя врагу продвинуться к стратегически важным направлениям.
Ситуация остаётся напряжённой: российские войска перебрасывают резервы и усиливают давление, пытаясь найти слабые места в обороне ВСУ.
Напомним, «АТЕШ» помог ВСУ нанести удар по расчётам БПЛА РФ на Донетчине.
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