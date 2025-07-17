В ОВА рассказали, что возросло число жертв в результате авиаудара РФ по Доброполью

В городе Доброполье по состоянию на 13:00 известно о четырех погибших в результате российского обстрела с помощью ФАБ-500. Утром было известно о трех жертвах. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Число погибших в Доброполье возросло до 4. Число раненых остается без изменений — 27. Шесть «тяжелых» людей мы вывезли за пределы области, в город Днепр. Надеемся, что новых жертв больше не будет, ведь на момент удара торговый центр был уже закрыт», — заявил он.
На месте удара работают органы власти и все ответственные службы. Продолжается разбор завалов.
Напомним, российская армия 16 июля примерно в 17:20 сбросила авиационную бомбу ФАБ-500 на центр Доброполья. Под удар попал магазин «Аврора». Повреждены 54 торговые точки, 304 квартиры в 13 домах и 8 автомобилей.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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