Отменят ли в Украине «дистанционку» в школах?: Федоров поделился подробностями

Дистанционное обучение не отменяют. Фото: Михаил Федоров

В Украине не будут отменять дистанционное обучение в школах. В условиях полномасштабной войны безопасность детей является приоритетом. Об этом сообщил потенциальный первый вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



«Дистанционное обучение не отменяют. Безопасность детей — наш ключевой приоритет. Мы живем в условиях войны, поэтому дистанционное обучение останется элементом образовательного процесса. Качество дистанционного обучения — приоритет», — уточнил депутат.



Федоров заявил, что обучение в офлайн-формате возможно только при гарантиях, что жизни детей ничего не угрожает.



«Громады, депутаты протестуют против вероятности закрытия школ в прифронтовых территориях, где в классах обучается меньше детей, чем предусмотрено Приказом. Именно из-за этих положений Приказ № 1112 будет отменен», — заявил Федоров.



Министр трансформации добавил, что в Украине активно строятся подземные школы и современные укрытия, чтобы дети могли безопасно учиться офлайн в любых условиях.



Что не так с приказом №1112?



Согласно приказу, с 1 сентября 2025 года ученики-ВПЛ должны учиться очно в школе по месту жительства.



Учеба



Дистанционные классы должны насчитывать не менее 20 учеников. Это противоречит действующему Закону Украины «О полном общем среднем образовании», где минимальное количество учеников в классе — пять. Школы с меньшими дистанционными классами могут потерять возможность их содержать, что ударит по доступности образования для детей в разных регионах.



Дети в оккупации



Школьники могут учиться дистанционно по системе педагогического патронажа. Но для этого родители обязаны предоставить персональные данные и письменное согласие на их обработку. В условиях оккупации, где преследуются любые проявления связи с Украиной, это создает риски для безопасности семей и фактически может помешать доступу детей к украинскому образованию.



Обучение в прифронтовых регионах



В МОН акцентируют внимание на возвращении детей за парты в тех учебных заведениях, где есть укрытия. Однако во многих местах укрытий нет или они не соответствуют требованиям. Да и сама дорога в школу в регионах, которые постоянно подвергаются обстрелам, может быть опасной. В МОН уверяют, что не запретят школам «дистанционку», особенно в прифронтовых общинах. Однако для этого тоже есть свои требования.



Как отмечается, с 1 сентября 2025 года в Украине введут изменения в сфере дистанционного обучения в условиях военного положения. Они будут касаться детей, проживающих и на временно оккупированных территориях, и за границей.



Ранее мы писали, что Федоров 16 июля анонсировал отмену приказа Министерства образования и науки №1112 по поводу дистанционного обучения в украинских школах. По его словам, депутаты будут искать путь, как достигать целей и выводить детей в офлайн, в безопасные школы.

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