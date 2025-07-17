Сухопутные войска показали доставку боеприпасов на наземных роботах

Специалисты 155-й отдельной механизированной бригады тестируют многофункциональный разведывательный комплекс (НРК) Ardal в полевых условиях, сообщает официальный Telegram-канал Сухопутных войск ВС Украины.
Этот наземный робот помогает спасать жизни пехоты, обеспечивая подвоз боеприпасов, эвакуацию и логистику даже в самых опасных зонах.
В Сухопутных войсках приглашают всех желающих стать операторами НРК через Центр рекрутинга Drone Force.
Ранее российские военные сдались в плен наземным роботам на Харьковщине.
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