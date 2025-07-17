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Сухопутные войска показали доставку боеприпасов на наземных роботах

17 июля 2025, 14:30

Сухопутные войска показали доставку боеприпасов на наземных роботах

НРК Ardal доставляет БК. НРК Ardal доставляет БК.

Специалисты 155-й отдельной механизированной бригады тестируют многофункциональный разведывательный комплекс (НРК) Ardal в полевых условиях, сообщает официальный Telegram-канал Сухопутных войск ВС Украины.

Этот наземный робот помогает спасать жизни пехоты, обеспечивая подвоз боеприпасов, эвакуацию и логистику даже в самых опасных зонах.



В Сухопутных войсках приглашают всех желающих стать операторами НРК через Центр рекрутинга Drone Force.

Ранее российские военные сдались в плен наземным роботам на Харьковщине.

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