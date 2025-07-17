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В Украину вернули тела еще 1000 погибших

17 июля 2025, 14:52

В Украину вернули тела еще 1000 погибших

В Украину вернули тела 1000 погибших. Фото: Координационный штаб В Украину вернули тела 1000 погибших. Фото: Координационный штаб

В Украину вернули тела 1000 погибших украинцев, в частности военнослужащих, по результатам проведенных репатриационных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

«По утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и идентификация репатриированных тел», — говорится в сообщении. 

Тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

В ведомстве выразили благодарность Международному Комитету Красного Креста, а также личному составу Вооруженных сил Украины.

Ранее мы писали, что 16 июня состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий, в Украину вернули еще 1245 тел погибших украинцев, в частности военнослужащих. 

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