Шесть человек ранены в результате утреннего удара по Краматорску

Последствия утреннего обстрела города Краматорск 17 июля. Фото: Полиция Донецкой области

В Краматорске в результате утреннего обстрела ранены 6 мирных жителей. Об этом сообщает Национальная полиция в Донецкой области.

«Сегодня около 07:50 российские войска нанесли удар по месту скопления людей, применив два БПЛА «Куб-2». Полицейские документируют последствия атаки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ударов ранения получили шесть человек — пять мужчин в возрасте 25, 41, 57, 66 и 67 лет, а также 73-летняя женщина.

Повреждены два транспортных средства.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 июля при атаке на Краматорскую громаду войска РФ использовали шесть КАБов, три БПЛА «Герань-2» (российский эквивалент «шахеда») и два БПЛА «Куб-2».