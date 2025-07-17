Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Россияне при обстреле ранили одного человека в Константиновке

17 июля 2025, 15:06

Россияне при обстреле ранили одного человека в Константиновке

Прифронтовой город Константиновка Донецкой области днем, 17 июля, в очередной раз попал под российский обстрел. Известно об одном раненом. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

«Около 13:00 российские оккупанты совершили очередную атаку на город Константиновку. В результате удара ударным FPV-дроном ранения получил один гражданский человек», — уточнил он.

По предварительным данным, целью атаки стал жилой сектор. В результате попадания дрона поврежден фасад частного дома.

Кроме того, Горбунов призвал жителей выезжать из города.

Ранее мы писали, что российская армия утром, 17 июля, обстреляла прифронтовой город Константиновка Донецкой области. В результате атаки двое людей погибли, еще один гражданский — пострадал.

 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Сергей Горбунов
Места
Константиновка Донецкая область
События
Война

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Компенсации за разрушенное жилье в Украине получают не все — почему и как это исправить?
В Украине создан реестр повреждённого и уничтоженного имущества — единый источник для верификации разрушений. Он стал основой и для Международного реестра убытков — в частности по жилой недвижимости.
08 июля 2025, 18:47
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:41
В оккупированном Енакиево вода подается один раз в 3-4 дня
10:10
«АТЕШ» помог ВСУ ударить по расчётам БПЛА РФ на Донетчине
08:00
«ДНР» задержала еще одного жителя оккупации — мужчину обвинили в переводе денег на украинские карты
07:00
Жительница Донецка во время ссоры угрожала соседке гранатой
19:27
Экс-работник предприятия зоны отчуждения Леонид Малык остается под стражей на оккупированной территории
18:12
ВСУ ударили бомбами JDAM-ER по оккупантам под Гуляйполем
17:01
Американец, который шпионил в пользу России в Донецкой области, получил гражданство РФ и орден «ДНР»
15:59
Жители оккупированного Луганска находятся под угрозой принудительной мобилизации в армию РФ
14:55
РФ строит кремлёвские храмы на оккупированной Запорожской области
10:45
На территории аэропорта в оккупированном Донецке прогремел взрыв: ранен мужчина
09:42
Оккупированная Горловка подверглась обстрелу: пострадали три человека
18:08
В Донецке на крышу дома упал дрон
17:21
После урагана остаются без света около 10 тысяч жителей оккупированной части Донецкой области
12:13
День Украинской Государственности: активисты «Жовтої стрічки» провели акцию в оккупации
17:16
Кулеба анонсировал запуск компенсаций за жилье на оккупированных территориях
16:00
Сначала жара и пожары, потом — буря: оккупированная Луганщина пострадала от непогоды
15:28
Сын первого главы группировки «ДНР» вошел в состав ЦК КПРФ
15:00
Оккупанты отдали часть складов ВОТ Донетчины россиянам
13:43
В Мариуполе расчищают фарватер: что происходит в акватории Азовского моря
09:36
Оккупанты ввели «свет по договоренности» на юге Украины
все новости
15:10
Удар по центру Доброполья: россияне хотели как можно больше жертв среди гражданского населения – прокуратура
15:09
Шесть человек ранены в результате утреннего удара по Краматорску
15:06
Россияне при обстреле ранили одного человека в Константиновке
14:52
В Украину вернули тела еще 1000 погибших
14:40
В Минобороны РФ заявили, что Украина якобы готовит провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в Донецкой области
14:30
Сухопутные войска показали доставку боеприпасов на наземных роботах
14:20
ВСУ продвинулись в Сумской области – ISW
14:04
Отменят ли в Украине «дистанционку» в школах?: Федоров поделился подробностями
13:28
Дроны ударили по городу Рославль в Смоленской области РФ: там расположен военный завод
13:22
В ОВА рассказали, что возросло число жертв в результате авиаудара РФ по Доброполью
13:03
Одобрял удары танков РФ по домам: жителю Доброполья грозит 8 лет
12:44
Верховная Рада назначила Юлию Свириденко на пост премьер-министра Украины
12:41
В оккупированном Енакиево вода подается один раз в 3-4 дня
12:36
Коллаборантку из Херсонщины снова приговорили к 10 годам
12:13
Россия ударила по Константиновке из артиллерии: есть жертвы и пострадавший
12:11
Обстрелы Краматорска: в ГВА рассказали, в каком состоянии раненые
11:58
В ночь на 17 июля россияне били по Краматорску КАБами и «шахедами»: пострадали 7 человек
11:57
В Украине хотят отменить «дистанционку» в школах
11:56
РФ запускает «Шахеды» и «Герберы» волнами по высотам
11:39
Российская армия ударила по Константиновке: в городе много повреждений, есть раненый
все новости
ВИДЕО
НРК Ardal доставляет БК. Сухопутные войска показали доставку боеприпасов на наземных роботах
17 июля, 14:30
Беспилотники атаковали город Рославль в Смоленской области России — там расположен военный завод. Иллюстративное фото Дроны ударили по городу Рославль в Смоленской области РФ: там расположен военный завод
17 июля, 13:28
Последствия российского обстрела города Краматорск Донецкой области. Фото: ГВА В ночь на 17 июля россияне били по Краматорску КАБами и «шахедами»: пострадали 7 человек
17 июля, 11:58
Момент удара украинской авиации по российской позиции восточнее села Степановка. Использованы высокоточные авиабомбы JDAM-ER. ВСУ ударили бомбами JDAM-ER по оккупантам под Гуляйполем
16 июля, 18:12
Сегодня днём в Дружковке прогремели мощные взрывы. Кадр из видео В Дружковке прогремели взрывы с разницей в несколько секунд
16 июля, 13:58
Пожарные ликвидируют возгорание на заводе Barlinek Group в Виннице. Фото: ГСЧС Винницкой области Россия ударила по польскому заводу Barlinek в Виннице
16 июля, 13:53
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор