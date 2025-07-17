Россияне при обстреле ранили одного человека в Константиновке

Прифронтовой город Константиновка Донецкой области днем, 17 июля, в очередной раз попал под российский обстрел. Известно об одном раненом. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
«Около 13:00 российские оккупанты совершили очередную атаку на город Константиновку. В результате удара ударным FPV-дроном ранения получил один гражданский человек», — уточнил он.
По предварительным данным, целью атаки стал жилой сектор. В результате попадания дрона поврежден фасад частного дома.
Кроме того, Горбунов призвал жителей выезжать из города.
Ранее мы писали, что российская армия утром, 17 июля, обстреляла прифронтовой город Константиновка Донецкой области. В результате атаки двое людей погибли, еще один гражданский — пострадал.
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