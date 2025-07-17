Удар по центру Доброполья: россияне хотели как можно больше жертв среди гражданского населения – прокуратура

Последствия удара по центру Доброполья. Фото: Донецкая ОВА

16 июля российские войска авиабомбой ФАБ-500 ударили по центру города Доброполье Донецкой области. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил заместитель руководителя Донецкой областной прокуратуры Александр Голубов.



По его словам, тип вооружения, место и время удара указывают на то, что ВС РФ хотели как можно больше разрушений и жертв среди гражданского населения.



«Удар был нанесен по торговым рядам в жилом квартале еще и в час пик, когда люди возвращались с работы. Хочу отметить, что военных объектов рядом с местом попадания не было, поэтому оккупанты как раз хотели нанести удар по гражданскому населению», – сказал Голубов.

Напомним, что по Доброполью россияне ударили в 17:18. В городе повреждены многоэтажки, торговые павильоны и автомобили.



В результате атаки погибли четыре человека, еще 27 – получили ранения.