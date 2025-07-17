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Энергетики вернули свет в 11 обстрелянных сел Донетчины

17 июля 2025, 16:16

Энергетики вернули свет в 11 обстрелянных сел Донетчины

Энергетик восстанавливает линии электропередач после обстрела на Донетчине. Фото: ДТЭК Энергетик восстанавливает линии электропередач после обстрела на Донетчине. Фото: ДТЭК

С 14 по 16 июля энергетики компании «ДТЭК Донецкие электросети» восстановили электроснабжение в 11 населённых пунктах Донецкой области, пострадавших от российских обстрелов. Об этом сообщает официальный канал Донецкой ОГА.

Благодаря оперативной работе специалистов, электричество вновь появилось в почти 21 тысяче домов.

В «ДТЭК» отмечают, что ремонтные бригады начинают восстановление сразу после получения разрешения от военных и при условии относительной безопасности в зоне проведения работ.

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