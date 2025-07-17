С Донетчины эвакуировали еще 11 маломобильных жителей в Тернопольскую область

Маломобильные жители Шаховской, Константиновской и Покровской громад Донецкой области были эвакуированы в Тернопольскую область Украины. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Людей разместили в комфортных условиях бесплатно.
По словам начальника администрации, ежедневно транзитный пункт Донецкой ОГА принимает более 100 эвакуированных.
«Здесь предоставляют горячее питание, гуманитарную и психологическую помощь, а также помогают с регистрацией на единовременную денежную выплату — 10800 грн на человека», — уточнил Филашкин.
Как отмечается, с начала поточного года уже 1045 жителей Донецкой области централизованно расселены в 15 областях Украины.
Ранее мы писали, что в Дружковской громаде Краматорского района Донецкой области принято решение увеличить количество населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация семей с детьми принудительным способом.
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