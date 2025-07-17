Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Новый Кабинет министров Украины: кто остался, а кто ушел

17 июля 2025, 16:11

Новый Кабинет министров Украины: кто остался, а кто ушел

Новый Кабинет министров Украины: кто остался, а кто ушел

Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины по представлению нового премьер-министра Юлии Свириденко.

На пленарном заседании в четверг, 17 июля, в котором рассматривались кандидатуры на посты,  за назначения министров проголосовали 253 народных депутата.

Среди голосовавших были 194 депутата фракции «Слуга народа», 15 — депутатской группы «Довира», 13 — от «За майбутне», 13 — от «Платформы за жизнь и мир», 10 — от «Відновлення України», семь внефракционных депутатов и один — от «Голоса». Ни один голос не был отдан депутатами фракций «Європейська солідарність» и «Батьківщина».

Кроме того, восемь депутатов «Євросолідарності», один из «Голоса» и по два депутата от «Слуги народа» и внефракционных проголосовали против.

Среди значительных кадровых изменений — повышение Михаила Федорова до первого вице-премьер-министра Украины, министра цифровой трансформации. Также Тарас Качка, бывший заместитель министра экономики и торговый представитель Украины, стал новым вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Алексей Соболев, ранее первый заместитель министра экономики, был назначен руководителем объединенного министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Денис Улютин, бывший первый заместитель министра финансов, возглавил объединенное министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Некоторые министры остались на своих должностях, но с изменением обязанностей: Герман Галущенко стал министром юстиции (ранее занимал пост министра энергетики), а Светлана Гринчук возглавила министерство энергетики (была министром защиты окружающей среды и природных ресурсов).

В прежнем составе остаются вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба, министр молодежи и спорта Матвей Бедный, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр образования и науки Оксен Лисовый, министр здравоохранения Виктор Ляшко и министр финансов Сергей Марченко.

Дениса Шмыгаля назначили министром обороны по квоте президента, а Андрея Сибигу переназначили министром иностранных дел.

Вместе с этим, Рада не утвердила нового министра культуры, так как консультации по кандидатуре продолжаются.

Таким образом, из состава правительства ушли: Ольга Стефанишина (вице-премьер по вопросам европейской интеграции), Алексей Чернышов (министр по вопросам национального единства), Олег Немчинов (министр Кабинета министров), Оксана Жолнович (министр социальной политики), Виталий Коваль (министр аграрной политики), Николай Точицкий (министр культуры), Герман Сметанин (министр стратегических отраслей промышленности) и Рустем Умеров (министр обороны).

ТЕГИ

Организации
Кабинет министров Украины
Прочее
Кадровые назначения

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Компенсации за разрушенное жилье в Украине получают не все — почему и как это исправить?
В Украине создан реестр повреждённого и уничтоженного имущества — единый источник для верификации разрушений. Он стал основой и для Международного реестра убытков — в частности по жилой недвижимости.
08 июля 2025, 18:47
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
17:26
В РФ и на оккупированных территориях будут штрафовать за чтение «экстремистского контента»
12:41
В оккупированном Енакиево вода подается один раз в 3-4 дня
10:10
«АТЕШ» помог ВСУ ударить по расчётам БПЛА РФ на Донетчине
08:00
«ДНР» задержала еще одного жителя оккупации — мужчину обвинили в переводе денег на украинские карты
07:00
Жительница Донецка во время ссоры угрожала соседке гранатой
19:27
Экс-работник предприятия зоны отчуждения Леонид Малык остается под стражей на оккупированной территории
18:12
ВСУ ударили бомбами JDAM-ER по оккупантам под Гуляйполем
17:01
Американец, который шпионил в пользу России в Донецкой области, получил гражданство РФ и орден «ДНР»
15:59
Жители оккупированного Луганска находятся под угрозой принудительной мобилизации в армию РФ
14:55
РФ строит кремлёвские храмы на оккупированной Запорожской области
10:45
На территории аэропорта в оккупированном Донецке прогремел взрыв: ранен мужчина
09:42
Оккупированная Горловка подверглась обстрелу: пострадали три человека
18:08
В Донецке на крышу дома упал дрон
17:21
После урагана остаются без света около 10 тысяч жителей оккупированной части Донецкой области
12:13
День Украинской Государственности: активисты «Жовтої стрічки» провели акцию в оккупации
17:16
Кулеба анонсировал запуск компенсаций за жилье на оккупированных территориях
16:00
Сначала жара и пожары, потом — буря: оккупированная Луганщина пострадала от непогоды
15:28
Сын первого главы группировки «ДНР» вошел в состав ЦК КПРФ
15:00
Оккупанты отдали часть складов ВОТ Донетчины россиянам
13:43
В Мариуполе расчищают фарватер: что происходит в акватории Азовского моря
все новости
18:28
Россияне роют траншеи для взлёта дронов-камикадзе
17:26
В РФ и на оккупированных территориях будут штрафовать за чтение «экстремистского контента»
17:17
Установлена личность российского врача, который пытал украинских военнопленных
16:56
Су-27 ВСУ ударил GBU-39 по базе военных РФ в Белгородской области
16:55
Министерства национального единства больше нет: кто теперь занимается вопросами переселенцев
16:49
Под Лиманом из-за российских обстрелов возникли лесные пожары: ситуация сложная – ГСЧС
16:40
С Донетчины эвакуировали еще 11 маломобильных жителей в Тернопольскую область
16:38
В ближайшее время войска РФ начнут масштабное летнее наступление в Украине — CNN
16:16
Энергетики вернули свет в 11 обстрелянных сел Донетчины
16:11
Новый Кабинет министров Украины: кто остался, а кто ушел
15:59
БПЛА «Рейда» уклонился от ракеты и уничтожил ЗРК РФ
15:28
Обстрел Доброполья: аварийно-спасательные работы завершены, погибли четыре человека
15:10
Удар по центру Доброполья: россияне хотели как можно больше жертв среди гражданского населения – прокуратура
15:09
Шесть человек ранены в результате утреннего удара по Краматорску
15:06
Россияне при обстреле ранили одного человека в Константиновке
14:52
В Украину вернули тела еще 1000 погибших
14:40
В Минобороны РФ заявили, что Украина якобы готовит провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в Донецкой области
14:30
Сухопутные войска показали доставку боеприпасов на наземных роботах
14:20
ВСУ продвинулись в Сумской области – ISW
14:04
Отменят ли в Украине «дистанционку» в школах? Федоров поделился подробностями
все новости
ВИДЕО
Момент удара GBU-39 по базе российских военных в Белгородской области Су-27 ВСУ ударил GBU-39 по базе военных РФ в Белгородской области
17 июля, 16:56
Момент уклонения украинского дрона от ракеты российского ЗРК БПЛА «Рейда» уклонился от ракеты и уничтожил ЗРК РФ
17 июля, 15:59
НРК Ardal доставляет БК. Сухопутные войска показали доставку боеприпасов на наземных роботах
17 июля, 14:30
Беспилотники атаковали город Рославль в Смоленской области России — там расположен военный завод. Иллюстративное фото Дроны ударили по городу Рославль в Смоленской области РФ: там расположен военный завод
17 июля, 13:28
Последствия российского обстрела города Краматорск Донецкой области. Фото: ГВА В ночь на 17 июля россияне били по Краматорску КАБами и «шахедами»: пострадали 7 человек
17 июля, 11:58
Момент удара украинской авиации по российской позиции восточнее села Степановка. Использованы высокоточные авиабомбы JDAM-ER. ВСУ ударили бомбами JDAM-ER по оккупантам под Гуляйполем
16 июля, 18:12

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор