Новый Кабинет министров Украины: кто остался, а кто ушел

Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины по представлению нового премьер-министра Юлии Свириденко.



На пленарном заседании в четверг, 17 июля, в котором рассматривались кандидатуры на посты, за назначения министров проголосовали 253 народных депутата.



Среди голосовавших были 194 депутата фракции «Слуга народа», 15 — депутатской группы «Довира», 13 — от «За майбутне», 13 — от «Платформы за жизнь и мир», 10 — от «Відновлення України», семь внефракционных депутатов и один — от «Голоса». Ни один голос не был отдан депутатами фракций «Європейська солідарність» и «Батьківщина».



Кроме того, восемь депутатов «Євросолідарності», один из «Голоса» и по два депутата от «Слуги народа» и внефракционных проголосовали против.



Среди значительных кадровых изменений — повышение Михаила Федорова до первого вице-премьер-министра Украины, министра цифровой трансформации. Также Тарас Качка, бывший заместитель министра экономики и торговый представитель Украины, стал новым вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.



Алексей Соболев, ранее первый заместитель министра экономики, был назначен руководителем объединенного министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.



Денис Улютин, бывший первый заместитель министра финансов, возглавил объединенное министерство социальной политики, семьи и единства Украины.



Некоторые министры остались на своих должностях, но с изменением обязанностей: Герман Галущенко стал министром юстиции (ранее занимал пост министра энергетики), а Светлана Гринчук возглавила министерство энергетики (была министром защиты окружающей среды и природных ресурсов).



В прежнем составе остаются вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба, министр молодежи и спорта Матвей Бедный, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр образования и науки Оксен Лисовый, министр здравоохранения Виктор Ляшко и министр финансов Сергей Марченко.



Дениса Шмыгаля назначили министром обороны по квоте президента, а Андрея Сибигу переназначили министром иностранных дел.



Вместе с этим, Рада не утвердила нового министра культуры, так как консультации по кандидатуре продолжаются.



Таким образом, из состава правительства ушли: Ольга Стефанишина (вице-премьер по вопросам европейской интеграции), Алексей Чернышов (министр по вопросам национального единства), Олег Немчинов (министр Кабинета министров), Оксана Жолнович (министр социальной политики), Виталий Коваль (министр аграрной политики), Николай Точицкий (министр культуры), Герман Сметанин (министр стратегических отраслей промышленности) и Рустем Умеров (министр обороны).