В ближайшее время войска РФ начнут масштабное летнее наступление в Украине — CNN

Через несколько недель российские войска перейдут к масштабному летнему наступлению. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По информации издания, в непосредственной близости от линии соприкосновения РФ сосредоточила 160-тысячную группировку.

«Россия, возможно, использует 160 тысяч военнослужащих, которые сосредоточены вблизи линий фронта», — отмечает CNN.

По данным канала, ультиматум Дональда Трампа с требованием достичь перемирия за 50 дней дает Москве возможность воспользоваться достижениями последних недель. Они все больше ставят под угрозу «ключевые украинские опорные пункты», в частности, в Донецкой области.

Телеканал отмечает, что ключевыми городами для ВСУ на данный момент являются Покровск, Константиновка и Купянск, и везде ВС РФ оказывают давление и постепенно продвигаются вперед.

В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.