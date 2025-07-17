Су-27 ВСУ ударил GBU-39 по базе военных РФ в Белгородской области

На Харьковском направлении истребитель Су-27 Воздушных сил Украины атаковал базу российских военных сбросом четырёх управляемых авиабомб GBU-39. Об этом сообщается в блоге Воздушных сил ВСУ «Соняшник».
Как сообщает Telegram-канал War Archive, удар пришёлся по двум зданиям, где размещался личный состав ВС РФ. По предварительным данным, целью стало село Петровка в Белгородской области.
Информация о последствиях удара уточняется. Ранее МиГ-29 ВСУ с помощью GBU-39 уничтожил пушку и живую силу РФ.
Напомним, украинская авиация нанесла удар по российской позиции двумя авиабомбами JDAM-ER, предположительно модификации GBU-62.
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