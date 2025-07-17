Министерства национального единства больше нет: кто теперь занимается вопросами переселенцев

Министерства национального единства больше не будет в Украине. Об этом следует из решения Верховной Рады Украины от 17 июля, которая проголосовала за назначение министров в обновленном правительстве. В списке нет Алексея Чернышова, который ранее возглавлял это министерство. Также в списке нет самого ведомства.
Министерство национального единства было создано в конце 2024 года. Оно пришло на смену министерству реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Его создали с целью эффективно решить вопросы интеграции граждан, которые из-за войны оставили свои дома — переселенцев и беженцев.
На данный момент министерство социальной политики, семьи и единства Украины стало главным органом, занимающимся вопросами внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Оно курирует вопросы социальной защиты переселенцев, включая их регистрацию, помощь в трудоустройстве, жилье и предоставление социальной поддержки.
В начале июля украинские правозащитные организации призвали власти усилить Министерство национального единства вопросами государственной политики в отношении пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины или сохранить должность вице-премьер-министра по вопросам национального единства Украины без портфеля, но с профильными заместителями в каждом министерстве.
Обращение подписали: Центр прав человека ZMINA, Крымская правозащитная группа, ОО «КрымЅОЅ», БФ «Восток SOS», ОО «Донбасс СОС», БФ «Стабилизейшен Суппорт Сервисез», ОО «ГРУППА ВЛИЯНИЯ» и БФ «Право на защиту».
В июне НАБУ и САП сообщили Алексею Чернышову, который ранее занимал должность министра развития громад и территорий, о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.
Чернышов стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников.