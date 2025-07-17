Установлена личность российского врача, который пытал украинских военнопленных

Илья Сорокин. Фото из соцсетей

Расследовательский проект «Схемы» установил личность врача, который пытал украинских военнопленных в исправительной колонии № 10 в российской Мордовии. Это 34-летний Илья Сорокин — сотрудник медико-санитарной части № 13, обслуживающей ИК.

Несколько бывших пленных рассказали «Схемам» о враче, который пытал их, не оказывал им медицинскую помощь и издевался над ними в ИК-10. Они не знали его настоящее имя, и лишь немногие видели его лицо. Между собой пленные прозвали врача Доктором Зло.

Отмечается, что офицер 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины Павел Афисов, пробывший в колонии полтора года, рассказал, что этот врач регулярно применял электрошокер, заставлял пленников ползать или прыгать и выкрикивать тексты русских песен.

Согласно расследованию, как минимум в одном случае отказ в медицинской помощи в ИК-10 мог привести к смерти одного украинского военнопленного — Владимира Юхименко. В свидетельстве о смерти Юхименко, выданного российской стороной, говорится, что он умер 1 сентября 2023 года. Украинская экспертиза установила, что у военнопленного на момент гибели была пневмония, многочисленные побои, переломы и кровоизлияния.

«Схемы» связались с Сорокиным. На вопрос о пытках над украинскими военными он ответил: «Такого быть не может. Я там не работаю». При этом факт работы Сорокина в колонии подтвердили в администрации медсанчасти.